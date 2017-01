Investigadores da UNI descobrem gene que pode desenvolver tratamento de Alzheimer

Investigadores da Universidade do Luxemburgo (UNI) descobriram um novo gene, que poderá servir de ponto de partida para desenvolver os tratamentos da doença de Alzheimer.

Em causa está o gene USP9 que exerce uma influência indireta sobre a chamada “proteína tau”, suspeita de ter um papel importante no aparecimento da patologia.

A descoberta foi feita pelos investigadores do Centro Luxemburguês de Biomedicina (LCSB – Luxembourg Centre for Systems Biomedicine) e contribuir para o desenvolvimento de novos medicamentos, como referiu à Rádio Latina Enrico Glaab, coordenador do projecto.

Os resultados da investigação do LCSB foram publicados recentemente na revista científica Molecular Neurobiology.

No Luxemburgo a doença de Alzheimer afeta cerca de 6 mil pessoas. São mais de 44 milhões em todo o mundo.