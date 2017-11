Investimento imobiliário: Luxemburgo no ‘top 10’ das cidades europeias mais atrativas

O Luxemburgo figura, pela primeira vez, entre as dez cidades europeias mais atrativas em termos de investimento imobiliário. É o que diz o relatório Emerging Trends in Real Estate Europe 2018, uma projeção anual da consultora PricewaterhouseCoopers (PwC) e do Urban Land Institute (ULI).

Com base nas respostas de mais de 800 profissionais do setor imobiliário, o relatório classifica os mercados imobiliários nas grandes cidades europeias em função das suas perspetivas globais de investimento e de desenvolvimento.

O relatório traz este ano uma boa notícia para o grão-ducado, já que é a primeira vez que a capital luxemburguesa entra na classificação. A cidade do Luxemburgo ocupa o nono lugar numa lista liderada por Berlim, Copenhaga e Frankfurt.

A entrada direta da capital luxemburguesa para a nona posição explica-se, segundo o relatório, pelo crescimento de 4% do PIB, pela economia estável e por um mercado aberto. Condições que fazem com que cada vez mais empresas estejam dispostas a investir no país. Além disso, o Luxemburgo tem surgido como uma alternativa, na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.

O relatório da PwC e do ULI destaca também os “investimentos importantes” em zonas industriais, centros de tratamento de dados e logística.

Em contrapartida, o elevado custo de vida do país e o problema da habitação são apontados como duas das maiores preocupações para as empresas.

