A irmã mais nova da atriz Penélope Cruz participa no novo vídeo de Jamiroquai, “Cloud 9”.

Mónica Cruz é a protagonista do mais recente teledisco de Jay Kay. A modelo e também atriz dança com o cantor Jay Kay e faz uma corrida de carros com ele em Almeria, em Espanha.

“Cloud 9” é o segundo single de apresentação do mais recente álbum de Jamiroquai, o oitavo de estúdio, “Automaton” tem saída prevista para 31 de março.