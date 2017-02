ITM contrata três novos inspetores

O Governo reforçou a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) com três novos funcionários. Os novos inspetores assumiram funções na quinta-feira, no departamento de “inspeções, controlos e investigações”.

A notícia é boa e deverá permitir o reforço da presença dos inspetores no terreno. Foi pelo menos essa a promessa do ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, em relação ao setor da construção civil. No rescaldo o acidente ocorrido a 10 de novembro, num estaleiro em Gasperich, no qual um operário perdeu a vida e outro ficou gravemente ferido, Nicolas Schmit prometeu um reforço das inspeções a estaleiros, para garantir uma maior segurança no setor.

Segundo os dados da Inspeção do Trabalho e das Minas, divulgados em novembro pelo ministro do Trabalho, 12 pessoas morreram em acidentes de trabalho entre os meses de janeiro e outubro de 2016. A estes, soma-se, pelo menos, o acidente de Gasperich.

A ITM é competente em matéria de condições laborais e proteção dos trabalhadores no exercício das suas funções, à exceção dos funcionários públicos.

Redação Latina