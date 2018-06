ITM lança novo serviço para garantir segurança no setor da construção

“Controlos, Estaleiros e Autorizações” é o nome do novo serviço da Inspeção do Trabalho das Minas (ITM), que visa promover e proteger a segurança e a saúde dos trabalhadores do setor da construção civil.

Num comunicado conjunto, o Ministério do Trabalho e ITM explicam que a decisão de criar um novo serviço específico para o setor prende-se com o facto de os trabalhadores da construção serem os que estão mais expostos ao risco de acidentes de trabalho. A ideia é promover uma “cultura de prevenção, de sensibilização de informação em matéria de segurança e saúde no trabalho”.

Na prática, o novo serviço fica encarregado de fiscalizar as condições de trabalho e segurança dos operários. O destacamento de trabalhadores e os chamados estaleiros temporários ou móveis ficam também sujeitos aos controlos do novo departamento da ITM.

Com o novo serviço, o Executivo quer reduzir o número de acidentes de trabalho e, até, salvar vidas. Segundo as nossas contas, pelo menos dois trabalhadores da construção civil perderam a vida em acidentes de trabalho, desde o início deste ano.

