Já está escolhida a substituta de Beyoncé no Coachella

Lady Gaga substitui Beyoncé no Coachella.

Beyoncé seria uma das cabeças de cartaz do festival de Coachella, no próximo mês de abril, mas vê-se forçada a cancelar devido à gravidez dos seus gémeos. Assim sendo, a organização necessitou de encontrar alguém de igual relevo para a substituir.

De acordo com a Billboard, Gaga foi a escolha para atuar nos dois fins de semana de cartaz, juntamente com Kendrick Lamar e Radiohead (também cabeças de cartaz).

A confirmação oficial chegará nos próximos dias, antecedendo a nova digressão mundial de Gaga, que começa em agosto.

Para já, Lady Gaga já se pronunciou sobre a escolha partilhando uma publicação no Twitter com o cartaz do festival escrevendo na legenda “Façamos uma festa no deserto!”.

Quanto a Beyoncé, ficou apalavrado que será ela quem atuará nesse festival na edição 2018.

Recentemente o marido, o rapper Jay-Z, tinha aconselhado Beyoncé a abrandar os seus compromissos profissionais em prol de uma gravidez mais estável.