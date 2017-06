Já há explicação do porquê dos filhos de Beyoncé ficarem internados

Há mais de uma semana que os gémeos de Beyoncé nasceram mas ainda não saíram do hospital.

As mais recentes informações do site TMZ dão conta de que as crianças – uma menina e um menino – continuam sob observação num hospital em Los Angeles. Entretanto foram reveladas as causas da permanência dos gémeos no hospital.

Fontes muito próximas da família adiantaram que os recém-nascidos têm ictrícia, uma condição que se manifesta numa coloração amarelada da pele. Não é grave, é aliás, uma patologia muito comum entre bebés prematura, como é o caso dos filhos de Beyoncé.