Já saiu o mais recente álbum de Ed Sheeran, intitulado “÷” Divide, o terceiro da carreira.

“÷”chega depois de “x”, editado em 2014, onde se pode ouvir “Castle On The Hill” e “Shape Of You”, singles que foram sendo apresentados e bateram recorde de escuta, segundo refere a Blitz.

O álbum foi disponibilizado, na íntegra, no Spotify. Pode ouvi-lo aqui.