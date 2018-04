Já se sabe quem são os novos donos da ilha espanhola de S’Espalmador

São donos da empresa de transporte marítimo Cobelfret, com sede no grão-ducado, mas atualmente vivem em Antuérpia, na Bélgica, onde se destacam como uma das famílias mais ricas no país. Falamos dos Cigrang, que agora são também os proprietários da ilha espanhola de S’Espalmador, pela qual pagaram nada mais, nada menos do que 18 milhões de euros.

A notícia sobre a compra da ilha, divulgada no mês passado pelo diário britânico The Guardian, correu o mundo. Uma família originária do Luxemburgo desembolsara 18 milhões para adquirir uma ilha, situada entre Formentera e Ibiza, no arquipélago das Baleares. Um pedaço de terra paradisíaco e protegido, que recebe todos os anos milhares de turistas.

Agora, três semanas depois, a imprensa internacional revela a identidade dos novos proprietários: a família Cigrang, que, segundo o jornal espanhol El Mundo, é uma das mais ricas da Bélgica. Em causa estão os irmãos Jean Philippe, Christian Léon e Michel Jan Cigrang, com idades entre os 47 e os 54 anos, cuja fortuna está estimada em mil milhões de euros.

O diário adianta que além da Cobelfret, os Cigrang são acionistas no banco Degroof, detêm metade das ações do grupo Utopia S.A., e duplicaram recentemente a sua participação no capital da Euronav, especializada no transporte de produtos petrolíferos. São também colecionadores de arte.

Escreve ainda o El Mundo que nem toda a ilha pertence aos irmãos Cigrang. São proprietários de “apenas” 80 hectares, de um total de 137, já que os restantes 57 pertencem ao Estado. Além disso, os Cigrang terão de se contentar com as duas casas que existem em S’Espalmador, já que as normas de proteção da ilha, que integra o Paraque Natural de Ses Salines, não permitem novas construções.

Aliás, terá sido precisamente para os inteirar destas e outras regras, que as autoridades locais decidiram reunir-se com os novos donos, tornando assim pública a identidade dos atuais proprietários de S’Espalmador.

