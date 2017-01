Jacques Santer marca presença no funeral de Mário Soares

(Foto: Lusa)

O ex-político luxemburguês Jacques Santer, de 79 anos, é uma das inúmeras personalidades que assiste hoje ao funeral do antigo Presidente da República portuguesa Mário Soares.

Fonte do Serviço de Informação e Imprensa (SIP) do Governo sublinhou à Rádio Latina, que o antigo Primeiro-Ministro do Luxemburgo (1989-1995) e ex-Presidente da Comissão Europeia (1995-1999) confirmou a presença no último adeus a Mário Soares.

O funeral de Estado, o primeiro desde o 25 de Abril, realiza-se a partir das 16:30 desta terça-feira, no Cemitério dos Prazeres, em Lisboa.

Estão garantidas as presenças dos Presidentes do Brasil e de Cabo Verde, além de outras personalidades internacionais, como, por exemplo, o Presidente do Parlamento Europeu.