Jamiroquai anuncia álbum e lança dois singles

“Automaton” é o nome do novo álbum de Jamiroquai com saída prevista para o dia 31 de março.

Se no passado dia 27 de janeiro havia apresentado “Automaton”, o single com o mesmo nome do disco, agora foi a vez de sai “Cloud 9” o segundo single de apresentação.

“‘Automaton’ é inspirado no inegável desenvolvimento da inteligência artificial e da tecnologia presente no mundo hoje em dia e da consciencialização de que nós, os humanos, começamos a esquecer-nos das coisas mais simples, eloquentes e que nos dão prazer na vida e no ambiente que nos rodeia, manifestado, também, nas relações que desenvolvemos uns com os outros” disse Jay Kay sobre o vindouro álbum.

Pode ouvir “Automaton” e “Cloud 9” em baixo.