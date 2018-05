Jean Asselborn em Cabo Verde com relações bilaterais na agenda

O chefe da diplomacia luxemburguesa está hoje de visita a Cabo Verde. Jean Asselborn deslocou-se à cidade da Praia, na ilha de Santiago, a convite do seu homólogo Luis Filipe Tavares.

É na capital do arquipélago que Asselborn é recebido pelo Presidente Jorge Carlos Fonseca.

Depois dessa audiência, o ministro dos Negócios Estrangeiros terá reuniões com o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva e com Luis Filipe Tavares. As relações bilaterais são o tema dominante da ordem de trabalhos.

O Luxemburgo apoia Cabo Verde há 35 anos e atualmente está em curso o IV Programa Indicativo de Cooperação (PIC), que vigora desde 2016 e termina em 2020.

O Governo luxemburguês comprometeu-se a doar 45 milhões de euros, durante este período, para o desenvolvimento do arquipélago.

