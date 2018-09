Jean Asselborn em Roma com política migratória na agenda

Dois dias depois de Madrid, Roma. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, realiza hoje uma visita de trabalho à capital italiana, com as migrações a dominarem a agenda.

A deslocação acontece no seguimento de um convite do chefe da diplomacia italiana, Enzo Moavero Milanesi. Em cima da mesa vão estar as relações bilaterais e a atualidade europeia, com destaque para a política migratória, um dos temas que esteve em destaque na deslocação do ministro luxemburguês a Madrid, na segunda-feira.

A visita de Asselborn a Roma acontece dias depois de o ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, ter exigido à União Europeia que os migrantes que desembarcam no país sejam repartidos pelos Estados-membros.

Note-se que, ainda no mês passado, o Luxemburgo se comprometeu a acolher migrantes do navio Aquarius, que atracou em Malta. O país vai receber cinco pessoas.

Redação Latina / Lusa