Jean Asselborn em visita de trabalho a Madrid

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Imigração e Asilo, Jean Asselborn, efetua hoje uma visita de trabalho a Madrid. A deslocação acontece na sequência de um convite do ministro dos Negócios Estrangeiros, da União Europeia e da Cooperação espanhol, Josep Borrell.

Além da reunião com Borrell sobre as relações bilaterais, o chefe da diplomacia luxemburguesa tem agendado um encontro com o ministro do Interior de Espanha, Fernando Grande-Marlaska, para discutir os últimos desenvolvimentos ao nível da política migratória europeia.

Redação Latina