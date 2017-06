Jean Asselborn reúne-se hoje com António Guterres

Jean Asselborn reúne-se esta terça-feira com António Guterres. Trata-se da primeia reunião de trabalho entre o chefe da diplomacia luxemburguesa e o secretário-geral da ONU, desde que este assumiu funções em janeiro deste ano.

Em Nova Iorque, na sede das Nações Unidas, Asselborn e Guterres vão discutir a atualidade política internacional. Deselvolvimento sustentável, clima e migrações serão outros dos temas em cima da mesa.

A agenda da deslocação do ministro dos Negócios Estrangeiros a Nova Iorque inclui ainda uma reunião de trabalho com representantes permanentes dos países do Médio Oriente e do Norte de África na ONU. O encontro servirá para abordar as situações na Síria, Iémen e Líbia, bem como a questão israelo-palestiniana.

Redação Latina