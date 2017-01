Foto: Osservatore Romano

O arcebispo do Luxemburgo, Jean-Claude Hollerich, foi recebido esta manhã pelo Papa Francisco.

A audiência “privada” decorreu no Vaticano, pode ler-se no ‘site’ da diocese do Luxemburgo (www.cathol.lu).

O conteúdo das conversações não foi divulgado.

Redação Latina