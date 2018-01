Jean-Paul Olinger é o novo secretário-geral da UEL

Jean-Paul Olinger. É este o nome do novo secretário-geral da União das Empresas Luxemburguesas (UEL), que sucede no cargo a Nicolas Henckes.

Jean-Paul Olinger chega à UEL depois de já ter sido associate partner na consultora KPMG, na área fiscal. Do seu currículo destaca-se ainda a presidência da Federação dos Jovens Gestores ( Fédération des Jeunes Dirigeants d’Entreprise, na designação original).

A UEL é uma estrutura que defende os interesses das empresas implantadas em território nacional, com especial enfoque na situação económica e social do país, finanças públicas e fiscalidade, segurança social, código do trabalho, simplificação administrativa e responsabilidade social das empresas.

O organismo representa atualmente cerca de 35.000 empresas de todos os setores (indústria, serviços, comércio, artesanato e horeca), responsáveis por cerca de 80% do emprego no Luxemburgo e por 85% do Produto Interno Bruto nacional.

Redação Latina (Foto: uel.lu)