Jennifer Lopez instiga namorado a despedir assistentes

Jennifer Lopez tem incentivado o seu namorado, Alex Rodriguez a trocar o seu ‘staff’ feminino.

Segundo a publicação norte-americana OK!, citada pelo Notícias ao Minuto, uma fonte revelou que a cantora forçou o namorado a despedir as assistentes [do sexo feminino] por uma questão de ciúmes.

“Jennifer basicamente fez com que ele despedisse todas as mulheres, por isso ele anda a contratar novos assistentes”, revelou a fonte.

Rodriguez aceitou o pedido de não ter mulheres em seu redor sem relutância porque Lopez ta,bém já fez cedências a exigências deles no passado. Quando começaram o namoro, Jennifer Lopez despediu o ‘ex’, Casper Smart, da sua lista de funcionários.

