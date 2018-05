João Verdades novo conselheiro da comunidade portuguesa (C/Áudio)

João Verdades é o novo conselheiro da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo.

O novo elemento titular substitui Custódio Portásio, que foi afastado do cargo por ter mudado a residência do Luxemburgo para Portugal.

João Verdades foi eleito conselheiro suplente, nas eleições de 2015, e junta-se agora a Rogério de Oliveira, já que o grão-ducado elege dois conselheiros portugueses.

O advogado, de 46 anos, vive no Luxemburgo há dez anos e afirmou à Rádio Latina que as suas maiores prioridades são o reforço da participação cívica da comunidade e as questões relacionadas com a Justiça.

O novo conselheiro sublinhou ainda a importância das várias associações portuguesas do país, pela sua proximidade com a comunidade.

Redação Latina