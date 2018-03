“Jobday” transfronteiriço põe em contacto empresários e desempregados em Dudelange

O Ministro do Trabalho, Nicolas Schmit, inaugurou ontem em Dudelange a primeira jornada do emprego transfronteiriço, organizada pela ADEM e dedicada aos setores da indústria e da logística. Dois setores dinâmicos, que continuam a criar postos de trabalho no Luxemburgo.

Em 2017, o emprego cresceu 0,9% na manufatura industrial, e 2,9% nas atividades de transporte e de armazenamento.

Na primeira jornada do emprego transfronteiriço, 19 empresas têm a oportunidade de encontrar diretamente os desempregados que correspondem às suas necessidades de mão de obra qualificada.

Foram selecionados mais de 900 desempregados, para este evento, o que lhes permite um contacto direto com os empresários, de forma mais personalizada.

