Joëlle Elvinger apresenta relatório OE 2018 no Parlamento

O Parlamento reúne-se esta tarde em sessão plenária, com o Orçamento do Estado (OE) para 2018 como único ponto da agenda.

A sessão arranca às 14:30 com a apresentação do relatório do orçamento, a cargo da deputada liberal Joëlle Elvinger. O relatório é, digamos, uma versão revista da proposta inicial do OE, depois dos trabalhados em sede de comissão parlamentar que fizeram aumentar a despesa inicialmente prevista em mais 20 milhões de euros.

Em causa estão duas dezenas de alterações ao texto, entre as quais o aumento da licença de paternidade, que deverá passar de dois para dez dias. A medida aplica-se apenas aos trabalhadores do setor privado.

O OE consta na ordem do dia das três sessões públicas desta semana na Câmara dos Deputados e passará ao voto na quinta-feira, após debate com as diferentes bancadas parlamentares.

Este projeto de lei tem merecido críticas, nomeadamente por parte da Associação de Apoio aos Trabalhadores Imigrantes (ASTI) que considera que “as políticas diretas de integração são negligenciadas”. A ASTI dá como exemplo os mais de seis milhões de euros previstos para contratar empresas de segurança para os centros de acolhimento de requerentes de asilo. Uma verba consequente quando comparada com os cerca de 500 mil euros anunciados para investir em instrumentos direitos a favor da integração. Isto, num país onde 48% da população é estrangeira.

Redação Latina (Foto: chd.lu)