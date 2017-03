A empresa norte-americana John Zink tenciona despedir 54 trabalhadores.

A produtora de peças industriais para a refinaria de petróleo, na zona industrial de Dudelange, emprega atualmente 285 trabalhadores, sendo que 30 têm contratos precários.

O direção da empresa e as centrais sindicais (OGBL e LCGB) vão começar as negociações com vista à elaboração de um plano social. A primeira reunião deverá ter lugar já esta terça-feira.

