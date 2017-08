Jornal The Independent destaca 10 coisas para fazer no Luxemburgo

O Luxemburgo aparece hoje em destaque no site do The Independent enquanto destino turístico. O jornal britânico publicou hoje uma lista de 10 coisas para fazer no grão-ducado (“10 things to do in Luxembourg”, em inglês), sublinhando que o país “é muito mais do que o Tribunal de Justiça da União Europeia (UE)”.

“Deixe de lado os preconceitos de que esta é uma cidade-Estado de eurocratas, chata e anónima”. É assim que começa o artigo do The Independent, que salienta desde logo que o Luxemburgo é maior do que o condado britânico de Dorset e que está a dois passos de Inglaterra.

A lista propriamente dita começa com uma visita ao bairro de Kirchberg, que, no entender do jornal, vale a pena pela nova arquitetura – visível por exemplo no edíficio da Philharmonie – e pelos museus MUDAM e Dräi Eechelen.

Em seguida, diz o The Independent, há que desfrutar das falésias com vista para o rio Alzette, na cidade do Luxemburgo. A cidade velha, o Grund, a catedral, as casamatas, o palácio, a Chocolate House e o museu de história são outras das sugestões para quem visita a capital.

O jornal online chama ainda a atenção para os vinhos luxemburgueses, sobretudo os espumantes, aconselhando visita à região de Mosela.

Os castelos de Vianden e de Bourscheid e a região da ‘pequena Suíça’ são outros dos lugares de passagem obrigatória, de acordo com a lista elaborada pelo The Independent.

Redação Latina