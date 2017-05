Jornalistas franceses do Luxemburgo aliviados com vitória de Emmanuel Macron (C/ÁUDIO)

Foto: Lusa

Depois do receio, o alívio. O receio de a extrema-direita estar a um passo de aceder ao poder em França fez tremer a Europa que esteve de olhos postos na segunda volta das eleições presidenciais francesas deste domingo.

No rescaldo deste escrutínio inédito, sem candidatos dos partidos tradicionais da direita e da esquerda, a Rádio Latina visitou a redação do Luxemburger Wort para saber como é que os jornalistas franceses, a trabalhar no grão-ducado, viveram estas eleições.

Para a jornalista Sophie Wiessler “stress” e “alívio” são as palavras que traduzem o que sentiu antes e depois da segunda volta, em que Emmanuel Macron saiu vitorioso.

“Alívio” foi também o sentimento predominante do jornalista Jean Vayssieres após os resultados da segunda volta. Embora não seja simpatizante de Emmanuel Macron, Vayssieres diz ter ficado satisfeito com a derrota de Marine Le Pen.

Sophie Wiessler trabalha no Luxemburgo mas vive em França, daí a política anti-imigração de Marine Le Pen de sair da União Europeia a ter assustado. No que diz respeito ao recém-eleito Presidente francês Emmanuel Macron, a jornalista espera que ele cumpra as promessas feitas durante a campanha eleitoral.

O programa eleitoral de Macron não convenceu Jean Vayssieres, exceto as propostas para o desenvolvimento da Cultura. Este jornalista defende que muitos franceses votaram em Macron para impedir a eleição da candidata da extrema-direita.

Emmanuel Macron, de 39 anos, vai tornar-se no presidente mais jovem da história recente de França. A cerimónia de tomada de posse vai realizar-se no próximo domingo.

Redação Latina