José Luís Carneiro marca 2.° ‘Diálogo com a Comunidade’ no Luxemburgo

O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas vai estar no Luxemburgo no próximo dia 30 de setembro.

José Luís Carneiro desloca-se ao país para a segunda sessão dos “Diálogos com as Comunidades”, consagrada este ano às alterações das leis eleitorais. Na primeira, no ano passado, o ensino de português foi um dos temas em destaque. O objetivo desta iniciativa do Governo luso é debater questões que digam respeito ou que afetem de alguma forma as comunidades portuguesas no estrangeiro.

A sessão no grão-ducado, que será aberta ao público, “faz parte de um périplo mais vasto que engloba Londres, Paris e Bruxelas”, de acordo com o assessor de imprensa do secretário de Estado.

O encontro vai contar ainda com a presença da secretária de Estado Adjunta e da Administração Interna, Isabel Oneto, e o diretor-geral de Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, Júlio Vilela.

