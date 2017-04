Jovem filma acidente mortal por distração com telemóvel

Uma jovem russa, de 23 anos, gravou o momento da sua própria morte quando estava a fazer um vídeo em direto para o YouTube, enquanto estava ao volante a conduzir.

Durante a gravação, várias são as vezes em que a jovem tira os olhos da estrada distraída com o vídeo, preocupada em sorrir para a câmara do telemóvel que estava colocado atrás do volante.

Infelizmente, num desses momentos, a jovem perdeu o controlo do carro acabando por embater violentamente contra um autocarro que seguia em sentido contrário.

Nunca é demais lembrar: quando conduzir, não utilize nunca o telemóvel

Uma equipa de paramédicos deslocou-se de imediato para o local, mas nada conseguiu fazer para salvar a jovem. Já o motorista do autocarro e cinco passageiros foram transportados para o hospital de Kazán.

Veja o vídeo em baixo:

Atenção: vídeo pode conter imagens que podem chocar pessoas mais sensíveis