Jovem londrino planeava atentado em concerto de Elton John

Rapaz em julgamento por planear atentado com explosivos em concerto no Hyde Park, em Londres.

Um jovem de 19 anos, residente na zona oeste de Londres, admitiu que planeou executar um atentado terrorista, em setembro do ano passado, durante um concerto de Elton John.

O plano foi revelado pelo próprio, através das redes sociais, quando julgava estar em contacto com um fornecedor de armas e explosivos. Só que do outro lado estava um agente secreto das das forças de segurança a fazer-se passar pelo dealer.

Os jornais britânicos adiantam que o jovem, de nome Haroon Syed, responde em tribunal pela acusação de planear atentados terroristas.

Syed confessou as intenções de “causar estragos com metralhadora”.

O suspeito é acusado de ter tentado comprar explosivos online e ter feito várias pesquisas a algumas das zonas mais movimentadas de Londres – e da Europa – além do concerto de Elton John, em 11 de setembro de 2016 no Hyde Park, o agora réu terá também considerado a possibilidade de colocar explosivos no Palácio de Buckingham e na Oxford Street, de acordo com informação avançada pela revista Blitz.

Com o julgamento em curso a sentença deverá ser conhecida em junho e Syed arrisca mesmo a prisão perpétua.