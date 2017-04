Jovens futebolistas figueirenses no torneio internacional de domingo em Steinsel

O Ginásio Clube Figueirense está de regresso ao Luxemburgo para marcar presença no domingo no torneio internacional de futebol infantil de Steinsel.

Recorde-se que o Figueirense venceu o torneio no ano passado, na categoria dos sub-13, ao derrotar na final o clube organizador, FC Alisontia Steinsel.

O Ginásio Clube Figueirense, fundado em 1 de Janeiro de 1895, é mais conhecido pelos sucessos noutras modalidades, nomeadamente no basquetebol e no remo.

O clube decidiu retomar o futebol, em 2013, em parceria com a MeoKids Academia 94, quatro décadas depois de ter deixado cair o desporto rei.

O clube da Figueira da Foz marca presença neste torneio luxemburguês, no domingo a partir das 9:00, com duas equipas, uma de sub-13 e outra de sub-15.

Este evento desportivo, onde também está presente o Real Squad, decorre de sábado até ao feriado de segunda-feira, dia 1 de Maio.

Destaque, entre os outros convidados para os cabo-verdianos do Cabolux, os alemães do VFL Trier e do FC Reimsbach e os belgas do Virton e do Wellin.

O futebol luxemburguês faz-se representar, entre outros clubes, pelo RM Hamm Benfica, o Beggen, o Walferdange, o Bissen e naturalmente, pelo anfitrião Alisontia Steinsel.

