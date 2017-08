Jovens passam metade do tempo livre em frente a ecrãs

Os jovens passam cerca de metade do seu tempo livre em frente à televisão, ao computador ou então ‘agarrados’ ao telemóvel. É o que revela o mais recente estudo do Instituto Nacional da Estatística (STATEC) sobre as atividades dos adolescentes e jovens dos 10 aos 24 anos, durante o tempo de lazer e descanso.

Regra geral, os rapazes consagram mais tempo a este tipo de passatempo do que as raparigas. O estudo mostra que as raparigas passam metade do seu tempo livre em frente a ecrãs, ou seja, duas horas por dia, contra cerca de três horas por dia para os rapazes.

Entre os rapazes, precisamente, verifica-se que os jovens dos 15 aos 19 anos são o grupo que mais tempo passa a ver televisão, vídeos ou DVDs, com 3h45 por dia. São também eles quem mais tempo passa no telemóvel, com 2h20 por dia.

Há que referir, no entanto, que os dados do STATEC se referem apenas ao tempo considerado de lazer. Isto é, o tempo passado a ver televisão durante o jantar, por exemplo, não é tido em conta.

Redação Latina