Judo: João Martinho é medalha de prata no Open de Casablanca

O judoca João Martinho (-81 kg) conquistou hoje a medalha de prata no Open Internacional de Casablanca, ‘imitando’ o resultado da também portuguesa Lorrayna Costa (-48 kg) no sábado.

Os dois judocas são os únicos portugueses a saírem do Open marroquino, que decorreu no fim de semana, com medalhas, apesar de também hoje Diogo Silva ter chegado ao quadro de honra (7.º lugar) nos +100 kg.

No dia de hoje, dedicado às categorias mais pesadas, João Marinho chegou à final depois de ter vencido três combates, dois por waza-ari e nas meias-finais por ippon, mas na luta decisiva acabou por perder.

Na final, o judoca foi derrotado pelo francês Julian Kermarrec, por ippon (pontuação máxima).

Diogo Silva chegou à sétima posição nos +100 kg, a mesma de Luís Carmo (-73 kg) e Catarina Costa (-48 kg) no sábado, com três combates disputados, um triunfo e duas derrotas, a última das quais na repescagem.