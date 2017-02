Judo: Jorge Fonseca e Yahima Ramirez eliminados em Dusseldorf

Os judocas Yahima Ramirez (-78 kg) e Jorge Fonseca (-100 kg) fecharam este domingo a participação portuguesa no Grande Prémio de Dusseldorf, com eliminações ao primeiro e segundo combates, respetivamente.

Yahima Ramirez perdeu por ‘ippon’ com a eslovena Klara Apotekar, enquanto o judoka do Sporting, Jorge Fonseca, que há duas semanas conquistou a medalha de bronze no Grand Slam de Paris, não conseguiu superar o seu segundo combate frente ao japonês Aaron Wolf, por ‘waza-ari’.

Portugal sai do Grande Prémio de Dusseldorf com dois quintos lugares: Sergiu Oleinic (-66 kg) e Anri Egutidze (-81 kg).