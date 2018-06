Juízes satisfeitos com a criação do Conselho Supremo de Justiça

A Associação dos Magistrados Luxemburgueses (GML na sigla em francês) saúda o projeto de lei do Governo sobre a criação de um Conselho Supremo de Justiça.

O projeto, apresentado na semana passada no Parlamento pelo ministro da Justiça, Félix Braz, agrada à GML, que o encara como “um reforço da justiça e um garante da separação de poderes”.

A associação dos magistrados acrescenta, em comunicado, que “esta era uma das suas principais reivindicações” e que ficou satisfeita com a composição do novo organismo, que engloba três magistrados dos três ramos do poder judiciário.

Redação Latina