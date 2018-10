Juncker opta por falar em francês e não em inglês em alusão ao Brexit (C/ÁUDIO)

Numa sessão plenária, em Bruxelas, o presidente da Comissão Europeia, o luxemburguês Jean-Claude Juncker, optou por falar em francês e não em inglês, fazendo uma alusão ao Brexit.

Falando numa sessão plenária do Comité Europeu para as Regiões, o luxemburguês começou por dizer que “o inglês não é a única língua da União Europeia”, acrescentando que “como as coisas estão como estão, vou falar em francês”.

O antigo primeiro-ministro luxemburguês aproveitou ainda para lembrar que os luxemburgueses tiveram de “aprender as línguas dos países vizinhos porque eles recusaram aprender a nossa”, daí hoje tentarem ser fluentes tanto em francês como em alemão.

As declarações de Jean-Claude Juncker foram feitas instantes depois de o líder do Executivo comunitário ter, segundo a interpretação de um jornalista do Daily Telegraph, gozado com a primeira-ministra britânica. Depois de entrar em palco com uma música de fundo, o luxemburguês fez um movimento de dança com os ombros e braços que fez pensar na entrada de Theresa May na conferência do Partido Conservador, na qual dançou ao som dos ABBA. O gesto de Juncker provocou uma gargalhada geral na sala.

Entretanto, o porta-voz da Comissão Europeia, Margaritis Schinas, garantiu na rede social Twitter que o presidente da Comissão Europeia não estava a fazer pouco da primeira-ministra britânica.

Redação Latina