Justin Bieber finge doença para faltar a audiência

Justin Bieber avisou os seus advogados e não comparece em tribunal para prestar depoimento por motivo de doença mas é fotografado na mesma noite numa festa com os amigos.

O jovem cantor não atravessa período nada fácil. Com um processo contra si em mãos, Bieber acaba por complicar ainda mais a sua situação já que enfrenta uma acusação por alegadas agressões a um indivíduo.

Segundo o TMZ citado pelo Notícias ao Minuto, o cantor de 22 anos fingiu estar doente para faltar na sessão em que iria prestar depoimento.

A publicação garante que nessa mesma noite Bieber esteve numa festa já que foi captado em vídeo e fotografias, publicados no YouTube por alguém presente nessa noite [que pode ver em baixo] a partilhar bebidas com os amigos no bar Bootsy Bellows Club, em Hollywood.