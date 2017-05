Juventus conquista inédito ‘hexa’ em Itália

A Juventus tornou-se hoje a primeira equipa a sagrar-se hexacampeã italiana de futebol, ao vencer em casa o Crotone, por 3-0, em jogo da 37.ª e penúltima jornada da ‘Serie A’.

A uma jornada do final do campeonato e com três pontos por disputar, a ‘Juve’ pode festejar o seu sexto título consecutivo, uma vez que passou a contar 88 pontos, contra 84 da Roma, que no sábado venceu o Chievo por 5-3.

No historial da prova, a formação de Turim consolidou ainda mais a liderança, ostentando agora 35 troféus, contra os 18 de Inter de Milão e AC Milan.

A Juventus soma o campeonato à Taça de Itália, competição ganha na última semana com uma vitória frente à Lazio (2-0).