Kanye West atravessa momento difícil com morte de familiar

Kanye West e família estão a passar por um período dramático. O filho do primo do rapper morreu durante o sono.

Avery, filho do primo do cantor, tinha apenas um ano de idade e, segundo a imprensa internacional, não apresentava sinais de doença; Morreu de forma inesperada.

Como refere o Notícias ao Minuto, o pequeno Avery era filho do primo Ricky Anderson, com quem Kanye chegou a trabalhar, e foi mesmo quem avançou com a notícia nas redes sociais:

“Hoje foi o pior dia da minha vida!! Perdi o meu pequeno homem e ganhei um anjo! Descansa no paraíso!! Amo-te” pode ler-se na publicação.

Nem a mãe do menino, Erica Paige, nem Kanye West comentaram o sucedido.