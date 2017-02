Kanye West está com perda de memória

O rapper Kanye West poderá estar a sofrer de perda de memória, embora não se encontre em situação grave, Quem o revelou foi Malik Yusef, amigo e colaborador do cantor.

À entrada da cerimónia de entrega dos Prémios Grammy, na passada noite de domingo, e de acordo com a Blitz, Yusef revelou que Kanye (que não compareceu ao evento) ainda está a sofrer de alguns problemas com a sua memória, depois de ter sido internado em novembro último, com um colapso nervoso.

“Estive em casa dele, umas seis ou sete horas, a ajudá-lo a melhorar e a recuperar”, afirmou Yusef à Popsugar. “A memória dele está a voltar. Ele está a curar-se, a passar tempo com a família”, disse ainda.