Kanye West e a mulher, Kim Kardashian, foram ao funeral do primo do rapper, Avery Anderson.

De acordo com o Daily Mail, o funeral aconteceu esta sexta-feira, dia 24 de março, em Los Angeles.

Filho de Ricky Anderson, primo do cantor, o pequeno Avery, de apenas um ano de idade, morreu semana passada, enquanto dormia. As causas da morte não são conhecidas do público.

(Foto: Reuters)