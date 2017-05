Kate Middleton hoje no Luxemburgo

A Duquesa de Cambridge visita hoje o Luxemburgo, para participar nas comemorações oficiais dos 150 anos do Tratado de Londres, que consagrou a independência e a neutralidade do Luxemburgo.

O programa da deslocação de Kate Middleton ao Luxemburgo inclui uma visita ao Museu de Arte Moderna Grão-Duque Jean (MUDAM).

De acordo com vários meios de comunicação, no MUDAM, a duquesa vai visitar as exposições dos artistas britânicos Sir Tony Cragg e Darren Almond.

Depois disso, Kate Middleton marca presença num evento dedicado ao ciclismo onde vai ter a oportunidade de conhecer os mais famosos corredores luxemburgueses e as crianças que estão a desenhar as camisolas para a Volta a França em bicicleta, que passará, em julho, pelo Grão-Ducado. A agenda inclui também um encontro com o casal grão-ducal, no Palácio.

As comemorações dos 150 anos do Tratado de Londres passam pelo Museu de História da cidade do Luxemburgo e pelo Musei Dräi Eechelen. Este último será o palco principal das comemorações, onde irão discursar, entre outros, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, e a burgomestre da capital, Lydie Polfer.

Redação (Foto: Getty)