Kátia Guerreiro traz o fado à Catedral do Luxemburgo

A fadista Kátia Guerreiro vai atuar na Catedral do Luxemburgo, no próximo sábado, às 21:00.

O concerto marca a despedida da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que regressa a Portugal no domingo.

A conhecida fadista, de renome internacional, vai apresentar o seu mais recente álbum «Até ao fim», e interpretar vários fados de cariz mariano.

O espetáculo vai durar um pouco mais de uma hora.

No dia seguinte, o arcebispo do Luxemburgo vai presidir à “Procissão do Adeus” à imagem peregrina de Fátima, a Portugal.

A procissão vai sair, às 16:00, da Igreja do Sacré-Cœur, em direção à Catedral, onde vai ser celebrada uma missa, às 17:00.

Redação Latina