Katy Perry divulga ‘making of’ do teledisco ‘Bon Appétit’

Katy Perry lançou o vídeo ‘making of’ nos bastidores do mais recente teledisco ‘Bon Appétit’.

Quem vê o vídeo, percebe facilmente que terá sido bastante trabalhoso produzir todas as cenas, tanto para a cantora como para toda a equipa envolvida. Entre troca de figurinos, montagem de vários cenários, a receita deu bastante trabalho. No teledisco, Perry é o prato principal de um banquete.

As filmagens nos bastidores foram divulgadas num vídeo que mostra todo o processo de gravação. Em declarações, Katy Perry revela as cenas que foram mais complicadas de gravar, entre as quais, a da panela a ferver e a parte do banquete no restaurante em que teve de ficar paralizada para não despejar os ingredientes que estavam por cima dela.

Veja o ‘making of’ em baixo onde pode também recordar o teledisco oficial: