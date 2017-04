Katy Perry mostra ‘making of’ de “Chain to the Rhythm”

Katy Perry divulgou, através do seu canal Youtube, dois vídeos ‘making of’ do seu mais recente single e teledisco.

A cantora lançou o seu mais recente single “Chained to the Rhythm” no dia 9 de fevereiro. Doze dias depois divulgou o teledisco, e na passada terça-feira foi a vez de disponibilizar o ‘making of’.

“Chained to the Rhythm” deverá, certamente, integrar o novo disco da californiana, ainda sem título nem data de lançamento prevista.

O ‘making of’ do vídeo – que centra toda a ação num parque de diversões retro-futurista, chamado Oblivia – chega dividido em dois vídeos que pode ver em baixo: