Katy Perry e Nicki Minaj lançam single juntas

Katy Perry e Nicki Minaj conseguiram surpreender os fãs na madrugada da passada sexta-feira (19/05) com o lançamento de um single em conjunto.

‘Swish Swish’ é o título na nova música de Perry, em parceira com Minaj, depois de ‘Chained to the Rhythm’ e ‘Bon Appétit’, desta vez com uma sonoridade um pouco diferente, mais eletrónica.

‘Swish Swish’ junta-se assim fazendo já três os singles apresentados do próximo álbum de Katy Perry cujo lançamento está agendado para 9 de junho.

Ouça, em baixo, o novo single, e recorde também os outros dois:



(Foto: popcrush)