Katy Perry e Orlando Bloom estão separados

Katy Perry e Orlando Bloom colocaram um ponto final no seu namoro que já durava há um ano.

Apesar de terem conhecimento que esses rumores já circulavam mesmo antes da cerimónia dos Óscares, as duas estrelas decidiram confirmar as suspeitas em comunicado.

A notícia foi confirmada num comunicado enviado pelos porta-vozes do casal à imprensa internacional, citado pela Blitz e Notícias ao Minuto: “Antes que os rumores [e mentiras] comecem a circular e se tornem incontroláveis, confirmamos que Orlando e Katy estão a dar um tempo, respeitoso e com amor, neste momento”.

Apesar do comunicado ter vindo esclarecer e acalmar rumores, a Weekly Magazine adiantou que a separação do casal não correu da melhor forma, tal como foi comunicado: “Não muito depois do Halloween, o Orlando confessou aos amigos que tinha terminado a relação”, contou uma fonte à publicação. “Ele disse que não estava preparado para casar e ter filhos”, concluiu.