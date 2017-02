Katy Perry regressa com novo tema

No domingo (12/02) Katy Perry fará a primeira apresentação, ao vivo, no palco dos Grammy Awards 2017. Além dela, passarão por lá Lady Gaga em dueto com so Metallica, Daft Punk com The Weeknd e Bruno Mars, Adele, Keith Urban, Carrie Underwood, Little Big Town, Chance The Rapper e Kelsea Ballerini, entre muitos outros.



A cantora tinha partilhado no Instagram um excerto do novo single “Chained To The Rythm”, anunciando [e cumprindo] que sairia na sexta-feira (10/02). Veja o excerto do single e o anúncio mais abaixo.