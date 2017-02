Kurt Cobain faria hoje 50 anos: como foi noticiada a sua morte em Portugal?

Kurt Cobain, líder, guitarrista e vocalista dos Nirvana, desapareceu em 5 de abril de 1994. Se fosse vivo, faria hoje 50 anos de idade. Recorde como foi noticiada a sua morte no Jornal da SIC, por Alberta Marques Fernandes.

Foi encontrado morto, em sua casa, por um eletricista, contratado para instalar luzes de alarme.

No dia em que se juntou ao grupo dos 27, do qual fazem parte estrelas da música que morreram exatamente com 27 anos, como Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Amy Winehouse, entre muitos outros, Kurt Cobain tinha a televisão ligada na MTV, em silêncio. Na aparelhagem o CD de Automatic For The People, álbum dos R.E.M. editado em 1992, como revela a Blitz.