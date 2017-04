Lady Gaga lança novo single em festival

Lady Gaga lançou uma nova música durante a sua atuação no festival Coachella, que teve lugar no Emporio Polo Club, Califórnia.

Anunciada, no início do mês de março, como cabeça de cartaz do festival Coachella, Lady Gaga havia sido incluída para substituir Beyoncé, que teria sido forçada a cancelar a sua participação fruto da sua gravidez.

Gaga encabeçou, desta forma, o segundo dia do evento, tendo aproveitado para mostrar ao vivo dezenove dos seus maiores sucessos, apenas três temas de Joanne, mas com uma grande novidade, uma canção nova intitulada “The Cure”.

Logo após a sua interpretação e divulgação, Gaga anunciou que a música estaria imediatamente disponível em todas as plataformas de streaming.

“The Cure” é uma música de género pop com influência de R&B e um refrão forte.

Ouça o tema mais abaixo e veja ainda algumas das interpretações de Gaga no festival: