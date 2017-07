Lago de Echternach em festa, na corrida das cores

Os cinco quilómetros de extensão que contornam o lago artificial de Echternach são pintados, este sábado, com‘mil’ cores.

Está em disputa a quinta edição da “Color Run”.

Esta é uma corrida em que o divertimento supera a competição desportiva, tal como foi idealizado pelos organizadores.

Os participantes são ‘regados’ com um pó colorido, a cada quilómetro alcançado.

Quem cruzar a meta, pintado da cabeça aos pés, já é, no fundo, um vencedor.

A ”Color Run” começa às 12:00, uma hora após o início da festa, com muita música, que se volta a fazer ouvir, no final da corrida, com a atuação de vários DJ’s.

Redação Latina