Lana Del Rey apresenta ao vivo novo single ‘Cherry’

Lana Del Rey marcou presença em festival e aproveitou para apresentar uma nova música ao vivo.

A cantora marcou pontos do festival KROQ’s Weenie Roast, em Los Angeles, no passado sábado (20/05) ao lançar ‘Cherry’, o novo single que irá certamente fazer parte do próximo disco Lust For Life.

Lust For Life, o quarto álbum de estúdio da artista tem lançamento previsto no dia 21 de junho. O último disco lançado tinha sido Honeymoon, em stemebro de 2015.

Assista à atuação de Lana Del Rey e ‘Cherry’ em baixo: