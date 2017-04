Lana Del Rey apresenta capa do seu novo álbum

Lana Del Rey mostrou a capa no seu mais recente disco, intitulado Lust For Life.

O sucessor de Honeymoon (2015) ainda não tem data de lançamento prevista mas, segundo a própria artista, irá sair “em breve”.

O novo álbum é inspirado pelos acontecimento políticos mais recentes, explicou Lana à BBC Radio 2, citada pela Blitz. “Quis falar à facção mais jovem da minha audiência”, revelou.

Veja a imagem frontal de Lust For Life publicada no Twitter de Lana e recorde “Love”, a integrar no vindouro álbum: